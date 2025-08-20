شكرا لقرائتكم خبر "هيئة تقويم التعليم والتدريب" تنتهي من قياس الأداء التعليمي لجميع مدارس المملكة وتصدر بطاقات الأداء لجميع المدارس الابتدائية والمتوسطة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت هيئة تقويم التعليم والتدريب عن الانتهاء من قياس الأداء التعليمي لجميع مدارس المملكة "الابتدائية والمتوسطة"، من خلال تحليل نتائج الاختبارات الوطنية "نافس" 2025م، لأكثر من مليون و(300) ألف طالب وطالبة، وأكثر من (26) ألف مدرسة حكومية وأهلية وعالمية، في المرحلتين الابتدائية والمتوسطة، إضافة إلى مدارس الطفولة المبكرة هذا العام، وأصدرت بطاقات الأداء المدرسي الخاصة بهذه الاختبارات للمدارس وإدارات التعليم.

وأتاحت الهيئة لجميع المدارس وإدارات التعليم الاطلاع على نتائج طلبتها في الاختبارات الوطنية "نافس" 2025م، من خلال منصة تميز الرقمية، ونُشرت بطاقة أداء لكل مدرسة، وإدارة تعليم.

وشهد تطبيق الاختبارات الوطنية "نافس"، في عامه الرابع هذا العام 2025م، زيادة (31.6%) على العام الماضي في عدد الطلبة المختبرين، وكانت الزيادة في الصف الثالث الابتدائي بنسبة تزيد على (150%) تقريبًا، وزيادة بنسبة (24.7%) على العام الماضي في عدد المدارس المستهدفة بالاختبارات.

ونفذت الهيئة اختبارات "نافس" بالتكامل مع وزارة التعليم في الفترة من 14 إلى 30 أبريل 2025م، في الصفوف ومجالات التعلم (المواد) الرئيسة المستهدفة، وهي الثالث الابتدائي "الرياضيات والقراءة"، والسادس الابتدائي "الرياضيات والقراءة والعلوم"، والثالث المتوسط "الرياضيات والقراءة والعلوم".

وتتيح منصة "تميز" الرقمية (https://se.etec.gov.sa) بطاقات الأداء في اختبارات "نافس"، وتقارير التقويم المدرسي التفصيلية التي تشمل أربعة مجالات، هي الإدارة المدرسية، والتعليم والتعلم، ونواتج التعلم، والبيئة المدرسية, وأصدرت الهيئة بطاقات الأداء المدرسي بناء على نتائج هذه الاختبارات في مجالات الرياضيات والعلوم والقراءة.

وتُعد اختبارات "نافس" اختبارات وطنية تنفذها هيئة تقويم التعليم والتدريب بالتكامل مع وزارة التعليم، وتعد نتائجها معيارًا مهمًا لتقويم واعتماد المدارس, وتهدف اختبارات "نافس" إلى تقويم التحصيل التعليمي لطلبة المدارس، وتحفيز التميز والتنافس الإيجابي بين المدارس وإدارات التعليم، وتزويد صناع القرار والمستفيدين بمؤشرات أداء موثوقة، تساعد على اتخاذ الإجراءات التصحيحية؛ لتحسين جودة عمليات التعليم والتحصيل التعليمي، ورصد مستوى التقّدم والتغيير في مستويات التحصيل التعليمي للمدارس، وإدارات التعليم والنظام التعليمي بصورة دورية، والنظام التعليمي بشكل دوري.

وتوظف نتائج هذه الاختبارات في تقويم مدارس التعليم العام، ومقارنة الأداء والفروق بين المدارس والإدارات التعليمية، والتعّرف على العوامل المؤثرة في تعلم الطلاب، وتحصيلهم في "القراءة، والعلوم، والرياضيات"، وقياس مؤشرات الاختبارات الوطنية في برنامج تنمية القدرات البشرية ودعم تحقيق مستهدفاتها، وتنفذ الاختبارات وفق الأدوار التكاملية والتنسيق المتواصل بين وزارة التعليم والهيئة، لتحقيق الأهداف الوطنية، وتمثل نتائج الاختبارات مؤشرًا مهمًا من مؤشرات الأداء في برنامج تنمية القدرات البشرية، أحد برامج رؤية المملكة 2030.

وتأتي اختبارات "نافس" استنادًا إلى تنظيم الهيئة الصادر بقرار مجلس الوزراء، المتضمن "بناء وتنفيذ المقاييس والاختبارات التعليمية كالاختبارات الوطنية في مراحل التعليم العام ذات العلاقة بتقويم التعليم العام".

وطُبقت الاختبارات الوطنية "نافس" للمرة الأولى على جميع مدارس المرحلتين الابتدائية والمتوسطة في العام الدراسي 2021 - 2022م، واستمر تطبيقها بشكل سنوي بعد ذلك.