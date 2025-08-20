ضمان صحي يكشف عن حقوق المستفيدين ويثبت تغطية الرعاية للعمالة المنزلية بعد تخطي الأربعة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - مجلس الضمان الصحي يؤكد حقوق المستفيدين وشمولية الرعاية للعمالة المنزلية

أكد مجلس الضمان الصحي أهمية توضيح حقوق المستفيدين لضمان حصولهم على الرعاية الصحية الشاملة التي يحتاجون إليها. وأوضح المجلس أن أنظمة التأمين تغطي العمالة المنزلية في حال تجاوز عددهم أربعة، وهذا يأتي ضمن جهوده لتحقيق الصحة المتكاملة والاهتمام المستمر.

التغطية التأمينية تشمل تكاليف التنويم بالمستشفيات والنقل الإسعافي للحالات الطارئة بحد أقصى 500 ريال داخل وخارج المملكة، بالإضافة إلى الفحوصات المخبرية والأشعة، والأدوية بحد أقصى 100 ألف ريال خلال فترة الوثيقة.

وتغطي الوثيقة الحالات الطارئة بنسبة مشاركة تصل إلى 5% أو 200 ريال، وكذلك إعادة صرف الأدوية المزمنة لمدة أقصاها 30 يومًا.

وأكد المجلس أن هذه الخدمات تأتي في إطار جهوده لضمان الحصول على رعاية صحية عادلة وشاملة لجميع المستفيدين، مما يعزز الصحة العامة ويحقق مبدأ الوقاية قبل العلاج.