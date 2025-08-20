شكرا لقرائتكم خبر أبطال التجديف السعودي يتألقون في آسيا بـ 4 ميداليات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - عاد الفريق السعودي للتجديف من بطولة آسيا للتجديف الساحلي (الشاطئي السريع) 2025 بإنجاز تاريخي، بعد أن حصد أربع ميداليات متنوعة في منافسات قوية أقيمت على شاطئ جومتين بمدينة باتايا التايلاندية خلال الفترة من 6 إلى 10 أغسطس 2025.

وشارك في البطولة 13 دولة آسيوية، من بينها الصين، واليابان، وكوريا، والإمارات، والكويت، لكن الفريق السعودي أثبت جدارته ونافس بقوة أمام نخبة من أبطال القارة. وقد ضم وفد المنتخب مجموعة من اللاعبين المتميزين وهم: عبدالله الحي، وتركي العارف، وهيا المامي، ومؤيد الرشيدي، وردعان الدوسري، ومفلح الخالدي، وعبدالله المامي، والجازي الإبراهيم. أشرف على تدريبهم وإدارتهم الجهاز الفني والإداري بقيادة ماثيو تارانت، وفيرناندو فيريز، وحمود الشمري.

حصاد الميداليات

​فضية: تألق اللاعب مفلح الخالدي في منافسات فردي الناشئين تحت 19 سنة (CJM1x)، وحقق الميدالية الفضية عن جدارة.

برونزية: تمكن اللاعب مؤيد الرشيدي من الحصول على الميدالية البرونزية في سباق فردي الرجال (CM1x).

برونزية: أظهر ثنائي الناشئين مفلح الخالدي وعبدالله المامي أداءً قويًا ليحرزا الميدالية البرونزية في سباق زوجي الناشئين تحت 19 سنة (CJM2x).

برونزية: لم تكن الإنجازات حكرًا على الرجال، فقد حقق الثنائي المختلط هيا المامي وتركي العارف الميدالية البرونزية في سباق زوجي المختلط (CMix2x).

حظيت مشاركة الفريق بدعم ومتابعة مستمرة من نائب رئيس الاتحاد السعودي للتجديف شيرين أبو الحسن والمدير التنفيذي يوسف جليدان، مما كان له أثر إيجابي في رفع معنويات اللاعبين.

وفي ختام البطولة، أكد الاتحاد السعودي للتجديف أن هذا الإنجاز يعكس التطور الملحوظ في رياضة التجديف بالمملكة، ويعتبر خطوة مهمة نحو تحقيق مراكز متقدمة في البطولات القارية والعالمية، مشددًا على مواصلة العمل لإعداد جيل جديد من الأبطال القادرين على تمثيل المملكة في جميع المحافل الدولية.