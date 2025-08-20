استمتع بزيارة جبال تنومة واكتشف “عكران” و”ضد” و”الكهف الكبير”.. وجهة مثالية لمحبي السياحة الجيولوجية

عدن - ياسمين عبدالعظيم - تنومة.. وجهة سياحية مميزة لعشاق الجيولوجيا

تُعتبر محافظة تنومة في منطقة عسير واحدة من أهم الوجهات الجيولوجية السياحية في المملكة العربية السعودية. تتميز هذه المحافظة بتنوع طبيعي فريد وتكوينات جيولوجية مدهشة، مما يجعلها وجهة مثالية لجذب السياح والمستكشفين وعشاق علوم الأرض.

وفي حديثه لوكالة الأنباء السعودية “واس”، أكد الدكتور عبد الله محمد العمري، المشرف على مركز الدراسات الزلزالية بجامعة الملك سعود، أن جبال تنومة تعد جزءًا من سلسلة جبال السروات، وتمتاز بتضاريسها الشاهقة والمتنوعة.

ويمتد الإقليم الجغرافي لتنومة بطول يصل إلى 80 كيلومترًا وعرض يقارب 25 كيلومترًا، مع وجود مرتفعات جبلية شرقية وغربية تضم العديد من الجبال الشاهقة مثل: جبال عكران، وضد، والكهف الكبير.

جبال ضد تعتبر واحدة من السلاسل الجبلية الشاهقة التي تتميز بتضاريسها الوعرة، وتعرف بقمتها الشهيرة باسم جبل “طلا”، وتحيط بها العديد من القرى الساحرة مثل: عتمة وترتع وآلية سيارة.

أما جبل عكران، فيتميز بتكوينه الصخري الفريد ويضم كهفًا كبيرًا يطل على الجانب الغربي، ويتدفق من قمته شلالات مياه خلال فصل الأمطار، ما يجعله معلمًا سياحيًا رائعًا لمحبي الطبيعة.

تحتضن جبال تنومة العديد من الكنوز الطبيعية وتاريخاً تجاريًا وتراثيًا غنيًا، مما يجعلها محطة تبادل تجاري هامة على مر التاريخ.

بالتأكيد، تعتبر تنومة وجهة سياحية مميزة تجذب الزوار بجمالها الطبيعي وتنوع تكويناتها الجيولوجية الفريدة.