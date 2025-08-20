شكرا لمتابعة خبر عن الجوازات تصدر 111 ألف قرارًا إداريًا بحق مخالفين لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أصدرت المديرية العامة للجوازات من خلال لجانها الإدارية بمختلف إدارات جوازات المناطق (111,034) قرارًا إداريًا خلال الفترة من 1/ 1/ 2025 حتى 30/ 6/ 2025م بحق مواطنين ومقيمين؛ لمخالفتهم أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، حيث تنوعت العقوبات ما بين السجن والغرامة المالية والترحيل.

وأكّدت “الجوازات” على جميع المواطنين والمقيمين، من أصحاب المنشآت والأفراد عدم نقل أو تشغيل أو إيواء المخالفين لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود أو التستر عليهم أو تقديم أي وسيلة من وسائل المساعدة لهم في إيجاد فرص عمل أو سكن أو نقل.

ودعت إلى التعاون والإبلاغ عن مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود عبر الاتصال بالرقم (911) في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية، والرقم (999) في بقية مناطق المملكة، وستعامل جميع البلاغات بسرية تامة دون أدنى مسؤولية على المبلّغ.