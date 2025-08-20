شكرا لمتابعة خبر عن المسند يوضح متى يدخل نجم سهيل وسبب اختلاف حسابات وقت دخوله والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أوضح أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا في جامعة القصيم سابقًا الأستاذ الدكتور عبدالله المسند، متى يدخل نجم سهيل وسبب اختلاف حسابات وقت دخوله.

وقال الدكتور عبدالله المسند، أنه يدخل نجم (أو نوء) سهيل متزامناً مع طلوع منزلة الطرف (الطرفة) في برج الأسد، وذلك في 24 أغسطس (آب) وفقاً لما هو معتمد في العروض الوسطى من السعودية.

وأضاف، أن بعض الحسابات الفلكية تُقدم دخوله بنحو أسبوع تقريباً، ولا حرج في هذا التفاوت، إذ أزعم أنها جميعها صحيحة من حيث المبدأ.

وأشار إلى أنه يعود سبب الاختلاف إلى: إمكانية الرؤية: قد يُحسب دخوله بمجرد ظهوره فلكياً فوق الأفق فجراً، بينما يتأخر تاريخ آخر إلى حين تيسّر مشاهدته بالعين.

ويأتي ذلك بالإضافة إلى اختلاف مواقع الرصد: فكلما اتجهنا جنوباً كان ظهوره أبكر. على سبيل المثال: في اليمن: يُرى سهيل ابتداءً من 25 يوليو، في جازان: يظهر في 7 أغسطس، في وسط المملكة: في 24 أغسطس، في أقصى شمال المملكة: لا يُرى إلا في 8 سبتمبر تقريباً.

وأكد أن ظهور سهيل لا يعني بالضرورة تكرار خصائصه الجوية والمناخية في كل هذه التواريخ، بل إن الصفات التي تُنسب لنوء سهيل مرتبطة أصلاً بموقع نشأة هذا الحساب الفلكي، أي في العروض الوسطى للمملكة، قرب مدار السرطان.