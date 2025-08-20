شكرا لمتابعة خبر عن التعليم: تجاوز الغياب 10% بدون عذر يحرم الطالب من الانتقال للعام التالي والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - شددت وزارة التعليم على أن الحضور والانضباط المدرسي عنصران أساسيان في رفع المعدل الدراسي، وتعزيز السلوك، وزيادة فرص التميز للطلاب والطالبات.

‎وذكرت التعليم أن درجة السلوك (100 درجة) ودرجة المواظبة (100 درجة) تُحتسبان ضمن المعدل الدراسي الفصلي، وتشمل المواظبة الالتزام بالقيم الإسلامية والوطنية، والحضور المنتظم للمدرسة حسب المواعيد الرسمية المحددة.

‎وأكدت أن الانضباط يؤهل الطالب للمنافسة على جوائز التميز والإبداع، كما يسهم في مشاركته في المسابقات الوطنية والدولية.

‎وبينت أن الغياب بدون عذر يؤدي إلى الحرمان من الانتقال، إذا تجاوز الطالب نسبة 10% من أيام العام الدراسي، بحيث لا ينتقل الطالب في المرحلتين الابتدائية والمتوسطة للفصل الدراسي التالي، ولا ينتقل طالب المرحلة الثانوية للعام الدراسي التالي.

‎كما أكدت الوزارة على ضرورة إدخال الغياب يوميًا، وأن تقديم العذر يجب أن يتم خلال المدة النظامية، مع إرفاق ما يثبت سبب الغياب مثل تقرير طبي، إشعار من منصة «صحتي»، أو مشهد مشاركة رسمي.