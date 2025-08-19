شكرا لمتابعة خبر عن منصة مدرستي تكتب نهاية عصر الدروس الخصوصية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - على الرغم من تراجع ظاهرة الدروس الخصوصية في المملكة إلا أن البعض لا زال يقبل عليها ما يثير التساؤل حول مدى الإعتماد عليها بالرغم من الضغوط والأعباء التي تسببها .

وأكد خبراء التعليم على ارتفاع وعي أغلب المواطنين تجاه سلبيات الدروس الخصوصية خاصةً مع توفر شرح المناهج كاملة عبر منصة ” مدرستي ” مما يوفر الوقت والجهد على أولياء الأمور والطلاب .

كما أكدوا أن وزارة ” التعليم ” عملت على تقنين الاعتماد على الدروس الخصوصية لتوفير الحماية للعملية التعليمية وتعزيز قدرات الطلاب الذاتية إلا أن البعض لا زال يلجأ إليها .

وأشار الخبراء أن الدروس الخصوصية لا زالت تؤرق الأسر في ظل بعض الضغوط والتنافس على التفوق إلا أن جهود وزارة التعليم حدت منها ومع ارتفاع الوعي تتلاشى الظاهرة تدريجياً .

الجدير بالذكر أن التدريس الخصوصي دون ترخيص رسمي مخالفة تعاقب عليها وزارة التعليم ويعد انتهاك لأنظمة العمل تصل عقوبتها للفصل من العمل والملاحقة القضائية ، وذلك بهدف حماية الطلاب من الإستغلال المادي وحماية المعلمين من أي طرف آخر غير قانوني وتعزيز العملية التعليمية .

