شكرا لمتابعة خبر عن إجراء أول عملية زراعة قوقعة باستخدام اليد الروبوتية في مركز الملك عبدالله التخصصي والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - نجح فريق طبي جراحي في مركز الملك عبدالله التخصصي للأذن التابع لمستشفى الملك عبدالعزيز الجامعي في المدينة الطبية الجامعية بجامعة الملك سعود، في إجراء أول عملية من نوعها في المنطقة لزراعة قوقعة الأذن.

وتمت العملية باستخدام تقنية اليد الروبوتية “الزراعة الأوتوماتيكية”، في خطوة تعد نقلة متقدمة في مجال جراحة السمع.

والجدير بالذكر أن هذه التقنية الحديثة تسهم في تمكين الجرّاحين من إدخال أقطاب غرسة القوقعة الزراعية بدقة متناهية وثبات عالٍ، مما يعزز من سلامة المرضى.

كما يدعم الحصول على أفضل النتائج السمعية، وتتميز اليد الروبوتية بسهولة التحكم، واستقرار الأداء، والدقة العالية في تنفيذ الحركات الجراحية الدقيقة، مما يُحسّن من جودة الرعاية الجراحية المقدمة.