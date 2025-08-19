شكرا لمتابعة خبر عن المسند يوضح ‏لماذا تصيب الصاعقة بعض الأشخاص دون غيرهم؟ والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أوضح أستاذ المناخ في قسم الجغرافيا بجامعة القصيم سابقًا الأستاذ الدكتور عبدالله المسند، أن ضربة الصاعقة ليست عشوائية تمامًا كما قد يُظن، بل تسلك دائمًا المسار الأسهل لتفريغ الكهرباء، إذ إن التيار الكهربائي يميل إلى المرور في الطريق الأقل مقاومة.

وقال المسند، أن جسم الإنسان بطبيعته موصل للكهرباء، لكن درجة التوصيل تختلف باختلاف عدة عوامل منها: الملابس الجافة تعزل أكثر، أما المبتلة فترفع التوصيل، العرق أو البلل يزيد من قدرة الجسم على توصيل الكهرباء، خطورة حمل المعادن كحمل مفاتيح أو ساعة أو سلسلة أو حتى مظلة مطرية قد يُسهل مرور التيار.

وأضاف: الشخص الأطول، أو الذي يرفع يديه، أو يحمل شيئًا مرتفعًا معدنيًا، يصبح هدفًا أوضح للشرارة الصاعدة التي تلتقي بالنازلة، القرب من الأجسام المرتفعة كالأشجار أو الأعمدة، حيث يمكن أن تقفز الصاعقة من هذه الأجسام إلى الشخص (وميض جانبي)، فيما قد يُصاب فرد واحد فقط لأنه أطلق الشرارة الصاعدة التي لامست القناة النازلة، بينما ينجو الآخرون إلا إذا أصابهم تيار الأرض المنتشر.

وتابع: لذلك قد نسمع عن إصابة أو وفاة شخص واحد من بين مجموعة، بينما ينجو الآخرون، بينما في العواصف الرعدية الشديدة، خصوصًا بمرتفعات الجنوب الغربي من السعودية، يُنصح بالبقاء داخل السيارة أو الاحتماء بالمنزل حتى يزول الخطر.