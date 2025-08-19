شكرا لمتابعة خبر عن المسند: الفيضانات أسبابها بشرية وعمرانية قبل أن تكون سماوية.. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أوضح أستاذ المناخ بجامعة القصيم سابقاً، الدكتور عبدالله المسند، أن الكوارث المميتة مثل الفيضانات لا تعود جميعها لأسباب سماوية كالتغير المناخي فقط، بل إن جانباً كبيراً منها يرتبط بأسباب “أرضية – إنسانية”.

وأشار المسند عبر حسابه في منصة “إكس”، إلى أن التخطيط العمراني الخاطئ، والتعديات على مجاري الأودية، وضعف البنية التحتية، تعد عوامل رئيسية في تفاقم آثار هذه الكوارث.

وأضاف، أن ما يحدث في باكستان وأماكن أخرى يبرهن على أن للإنسان دوراً كبيراً في حجم الخسائر قبل أن يكون السبب سماويًا.