شكرا لمتابعة خبر عن النمر يحذر من مخاطر الوقوف على حافة جبل مرتفع والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - حذر الدكتور خالد النمر استشاري أمراض القلب وقسطرة الشرايين من مخاطر المجازفة والوقوف على حافة مرتقع شاهق .

وكتب النمر على حسابه على إكس:”هناك أشخاص ١٠%عند وقوفهم على طرف مرتفع شاهق أو على فتحة خزان عميق يشعرون بالدوار vertigo وعدم الإتزان وضعف مفاجيء في عضلاته فيسقط في ثواني معدودة”٠

وأضاف”لاتحاول ابداً الوقوف على شفا جبلٍ مرتفعٍ مهما بَلغت جُرأتُكَ…ولاتقلّدوا المغامرين الذين يظهرون في المقاطع والصور”٠

وأشار إلى إن هناك شاب في متوسط العمر وقف على طرف خزان عميق فارغ ونظر إليه فسقط فيه على رأسه وتوفي على الفور.