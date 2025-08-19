اخبار السعوديه

تفاصيل مؤثرة سبقت وفاة الشاعر سعود القحطاني بساعات فقط.. فيديو

0 نشر
0 تبليغ

تفاصيل مؤثرة سبقت وفاة الشاعر سعود القحطاني بساعات فقط.. فيديو

شكرا لمتابعة خبر عن تفاصيل مؤثرة سبقت وفاة الشاعر بساعات فقط.. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أظهرت لقطات مؤثرة تفاصيل الساعات الأخيرة التي سبقت وفاة الشاعر سعود بن معدي القحطاني إثر سقوطه من إحدى مرتفعات سلطنة عُمان.

وكان القحطاني يستمتع بقضاء الوقت مع أحد أصدقائه داخل أحد المقاهي ويتناولان المشروبات ويتشاركان الحديث وسط أجواء ودية.

كما حرص القحطاني في لقطة أخرى على توثيق لحظة تناوله الإفطار الشهي ، كما نشر مقطع يحمل لقطة قديمة برائحة زمان تتضمن آلة موسيقية قديمة مع موسيقى الزمن الجميل.

وتوفى الشاعر سعود القحطاني أثناء ممارسته تسلق الجبال في محافظة ظفار بسلطنة عمان، وذلك عقب أن انزلق من سفوح جبل سمحان، احد أشهر المرتفعات الجبلية بالمنطقة والمعروف بوعورته وصعوبة تضاريسه، ما يجعله وجهة لعشاق المغامرات.

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا