انت الان تتابع شاهد.. هبوط اضطراري لطائرة ركاب ألمانية بعد حريق بمحركها ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

شهدت رحلة شركة كوندور الألمانية للطيران لحظة مرعبة، بعدما اشتعلت النيران في محرك طائرة الركاب البوينج بعد 40 دقيقة من إقلاعها من جزيرة كورفو اليونانية، ما اضطر الطيارون إلى تنفيذ هبوط اضطراري فى مطار برينديزى الإيطالى.

ووفقا لصحيفة "الديلى ميل" البريطانية، كانت الرحلة DE3665 المتجهة إلى دوسلدورف بألمانيا، تقل على متنها 273 راكبًا و8 من أفراد الطاقم، عندما اشتعلت النيران في المحرك الأيمن للطائرة على ارتفاع نحو 1500 قدم.

وأشار شهود على الأرض إلى سماع "صوت يصم الآذان يشبه الانفجار" أثناء الحادث، حيث استمر وميض النار لعدة ثوان قبل أن يتوقف فجأة، وعلى الرغم من الحريق، تمكن الطيارون من السيطرة على الطائرة باستخدام محرك واحد، وقرروا تحويل مسار الرحلة إلى مطار برينديزي لإتمام الهبوط بأمان، بدلًا من مواصلة الرحلة إلى دوسلدورف كما كان مخططًا.