شكرا لقرائتكم خبر طرح 67 مشروعا عبر منصة «استطلاع» لأخذ مرئيات العموم بشأنها ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - طرحت المنصة الالكترونية الموحدة لاستطلاع آراء العموم والجهات الحكومية (منصة استطلاع) التابعة للمركز الوطني للتنافسية، 67 مشروعا ذا صلة بالشأن الاقتصادي والتنموي، بالتعاون مع 18 جهة حكومية؛ لتمكين أصحاب المصلحة، من إبداء المرئيات والمقترحات حولها قبل إقرارها.

وتضمنت المشروعات المطروحة عبر المنصة، مشروع (التعديلات على اللائحة المنظمة لنشاط بيع تذاكر السفر البحرية)؛ الذي تهدف من خلاله الهيئة العامة للنقل إلى الارتقاء بجودة الخدمات للمستفيدين وتعديلها، ووضع النصوص النظامية اللازمة لإيقاع العقوبات على المنشآت المخالفة لأحكام اللائحة، وتتيح المنصة الاستطلاع على المشروع حتى الـ28 أغسطس الحالي.

وشهدت المنصة طرح الهيئة العامة للترفيه لمشروع (اشتراطات تصريح إقامة العروض الترفيهية في المملكة العربية السعودية) ومشروع (اشتراطات تصريح تنظيم الفعاليات الترفيهية في المملكة العربية السعودية)؛ وتهدف من خلالهما الهيئة العامة للترفيه إلى تنظيم نشاط الترفيه وتطويره، وتتيح المنصة الاستطلاع على المشروعين إلى يوم 28 من أغسطس الحالي.

وطرحت هيئة السوق المالية عبر المنصة مشروع (تعديل الإطار التنظيمي لصناديق الاستثمار التمويلية)؛ بهدف تطوير الإطار التنظيمي لصناديق الاستثمار التمويلية الخاصة والعامة وفقا لأفضل الممارسات الدولية، وينتهي الاستطلاع على المشروع بتاريخ 10 سبتمبر المقبل.

من جانبها طرحت الهيئة السعودية للبحر الأحمر مشروع (المتطلبات والاشتراطات لقوارب النزهة)؛ الذي يهدف إلى وضع الأطر التنظيمية لنشاط تأجير قوارب النزهة في النطاق الجغرافي، وينتهي الاستطلاع على المشروع بتاريخ 11 من سبتمبر المقبل.

ويأتي طرح مشروعات الأنظمة واللوائح وما في حكمها من خلال منصة (استطلاع)؛ تأكيدا على تعزيز الشفافية في البيئة التشريعية، ونشر ثقافة الاستطلاع لدى العموم والجهات الحكومية والقطاع الخاص، وإشراكهم في صياغة المشروعات المتعلقة ببيئة الأعمال.