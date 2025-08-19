شكرا لقرائتكم خبر «وثيقة تاريخية شخصية» بتعزية عثمان الصالح في وفاة محمد الصبان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل



كشفت دارة الملك عبدالعزيز عن «وثيقة تاريخية شخصية» ضمن مبادرتها «وثائق الدارة» تعود للأديب عثمان الصالح رحمه الله، في رسالة تعزية ومواساة ووفاء إلى أبناء وأسرة الأستاذ محمد سرور الصبان رحمه الله معربا فيها عن صادق تعازيه وخالص مواساته، ومستذكرا ما قدمه الفقيد من جهود مخلصة في خدمة الوطن والمجتمع.

وتتضمن الوثيقة السيرة العطرة للصبان، وما عرف عنه من عطاء متواصل، وإسهامات بارزة تركت أثرا باقيا في مسيرة الوطن، وما تركه من إنجازات فكرية ووطنية، سائلا الله تعالى أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.

