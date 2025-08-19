شكرا لقرائتكم خبر ضبط 21,997 مخالفا لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود في مناطق المملكة خلال أسبوع ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أسفرت الحملات الميدانية المشتركة لمتابعة وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، التي تمت في مناطق المملكة كافة، وذلك للفترة من 13/ 02/ 1447هـ الموافق 07/ 08/ 2025م إلى 19/ 02/ 1447هـالموافق 13/ 08/ 2025م، عن النتائج التالية:أولا: بلغ إجمالي المخالفين الذين تم ضبطهم بالحملات الميدانية الأمنية المشتركة في مناطق المملكة كافة 21,997 مخالفا، منهم 13,434 مخالفا لنظام الإقامة، و4697 مخالفا لنظام أمن الحدود، و3866 مخالفا لنظام العمل.

ثانيا: بلغ إجمالي من تم ضبطهم خلال محاولتهم عبور الحدود إلى داخل المملكة 1787 شخصا 35% منهم يمنيو الجنسية، و64% إثيوبيو الجنسية، وجنسيات أخرى 01%، كما تم ضبط 27 شخصا لمحاولتهم عبور الحدود إلى خارج المملكة بطريقة غير نظامية.

ثالثا: تم ضبط 18 متورطا في نقل وإيواء وتشغيل مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتستر عليهم.

رابعا: بلغ إجمالي من يتم إخضاعهم حاليا لإجراءات تنفيذ الأنظمة 25,439 وافدا مخالفا، منهم 22,837 رجلا، و2602 امرأة.

خامسا: تم إحالة 18,149 مخالفا لبعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر، وإحالة 2973 مخالفا لاستكمال حجوزات سفرهم، وترحيل 12,861 مخالفا.