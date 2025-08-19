شكرا لقرائتكم خبر مهرجان المنتجات الزراعية الثالث بتيماء يختتم فعالياته ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - اختتمت أمس، فعاليات مهرجان المنتجات الزراعية الثالث بمحافظة تيماء، مسجلا حضور أكثر من 15 ألف زائر وزائرة، ومشاركة أكثر من 30 مزارعا وعارضا، إلى جانب عدد من الجهات الحكومية والأهلية وغير الربحية.

وأكد مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة تبوك، المهندس أمجد بن عبدالله ثلاب، أن المهرجان يعد منصة مهمة للتعريف بقدرات المزارعين وإبراز جودة المنتجات الزراعية التي تتميز بها محافظة تيماء، مشيرا إلى أن الدعم المقدم من الوزارة والشركاء قد أسهم في تمكين المزارعين من الوصول إلى أسواق جديدة، وتعزيز حضور المنتجات المحلية في السوق السعودي، بما يعود على المزارعين والزراعة بالخير، ويدعم استمرارية النشاط الزراعي وتطويره.

وشهد المهرجان الذي نظمه فرع الوزارة بالمنطقة، عرضا متنوعا للمنتجات الزراعية المحلية مثل التمور عالية الجودة، والخضراوات والفواكه الطازجة، والأعشاب الطبية والعطرية، إضافة إلى منتجات العسل الطبيعي ومشتقاته، كما خصصت اللجنة المنظمة مساحات لعرض أحدث التقنيات الزراعية وأساليب الري الموفرة للمياه، بما يعكس التطور الذي يشهده القطاع الزراعي في المحافظة.