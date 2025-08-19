شكرا لقرائتكم خبر كرنفال بريدة للتمور يدشن 30 فعالية متنوعة الأربعاء المقبل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يدشن كرنفال بريدة للتمور 30 فعالية متنوعة الأربعاء المقبل وتستمر حتى 9 سبتمبر المقبل، في مركز الملك خالد الحضاري ببريدة.

وتهدف الفعاليات إلى توفير تجربة ترفيهية وممتعة للحضور من خلال أنشطة وعروض زراعية وتجارية وفنية وثقافية، إضافة إلى التعريف بتراث منطقة القصيم، وتنشيط السياحة الداخلية خلال فترة الكرنفال الذي يختتم في التاسع من أكتوبر المقبل بتنظيم من المركز الوطني للنخيل والتمور، ووزارة البيئة والمياه والزراعة، وبإشراف من إمارة منطقة القصيم.

ويبرز في الفعاليات الترفيهية (تلي ماتش النخيل ومسرح النخلة، والعرضة السعودية وركن التصوير التراثي والقافلة السياحية)، التي تنطلق يوميا من مدينة التمور إلى موقع الفعاليات عبر حافلة يقدم من خلالها معلومات تعريفية لأبرز معالم بريدة وقصة الكرنفال، فضلا عن منطقة ورش العمل التي تستضيف ورشا تدريبية وجلسات تفاعلية متخصصة في تطوير إنتاج التمور، وتحسين كفاءة المنتجات، والابتكار في استخدام مخلفات النخيل، بمشاركة خبراء وممارسين في القطاع بمشاركة الأسر المنتجة والحرفيين والشباب والفتيات بعدد من الحرف والمشغولات اليدوية.