«منشآت» تنظم جولة «جدير» الثالثة في الرياض

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تنظم الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة (منشآت)، جولة «جدير» الثالثة في مركز دعم المنشآت بمدينة الرياض، وذلك ضمن سلسلة من الجولات التي تشمل عددا من المدن الرئيسة في المملكة؛ وتهدف إلى تمكين المنشآت الصغيرة والمتوسطة وتأهيلها بشكل مباشر للدخول في سلاسل الإمداد والتوريد مع كبرى الشركات الوطنية.

ومن المقرر أن تشهد الجولة التي تستمر يومين توقيع 5 اتفاقيات تعاون مع عدد من الشركات الحكومية والخاصة، تستهدف توفير فرص شرائية مباشرة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة في قطاعات استراتيجية متنوعة، بما يسهم في تعزيز نموها واستدامتها، وتوسيع قاعدة مشاركتها في الاقتصاد الوطني.

كما تتضمن الفعاليات عددا من ورش العمل المتخصصة والجلسات الاستشارية التي يقدمها خبراء ومختصون، لتمكين رواد الأعمال وأصحاب المنشآت من تطوير قدراتهم، وبناء شراكات فاعلة مع مختلف القطاعات.

وكانت الجولتان الأولى والثانية قد أقيمتا في كل من جدة والخبر، وشهدتا إقبالا من رواد الأعمال وأصحاب المنشآت، كما تخللهما توقيع اتفاقيات نوعية وعقد 155 جلسة استشارية و15 ورشة عمل، استفاد منها أكثر من 1250 مستفيدا.

ودعت «منشآت» أصحاب المنشآت الراغبين في حضور فعاليات الجولة الثالثة والاستفادة من خدماتها، إلى التسجيل عبر موقع الهيئة الالكتروني.