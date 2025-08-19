شكرا لقرائتكم خبر «المزرعة النموذجية للزراعة المائية تنتج أكثر من مليوني كجم من المحاصيل الزراعية المتنوعة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - حققت المزرعة النموذجية للزراعة المائية في منطقة المدينة المنورة إنتاجا تجاوز 2,015,000 كجم من المحاصيل الزراعية المتنوعة، على مساحة تقدر بـ183 ألف م2، تضم 20 صالة زراعية مكيفة، بما يوفر بيئة مثالية تحافظ على جودة وسلامة الإنتاج.

وتسهم المزرعة في إنتاج أكثر من 8 محاصيل زراعية متنوعة دون استخدام التربة، من أبرزها: الخس، الكرفس، إكليل الجبل، الزعتر البري، والريحان، مع تحقيق مكاسب بيئية واقتصادية مهمة، حيث تقلل استهلاك الأسمدة بنسبة تصل إلى 60% مقارنة بالزراعة التقليدية، وتوفر نحو 90% من استهلاك المياه، دعما لمستهدفات الاستراتيجية الوطنية للمياه 2030، وتحقيق الاستدامة البيئية.

وأكد مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة المدينة المنورة، المهندس أيمن محمد السيد، أن التقنيات الزراعية الحديثة تسهم في رفع كفاءة الإنتاج وجودته، وتعزز تحقيق استراتيجيات الأمن الغذائي والاستراتيجية الوطنية للزراعة، منوها على استمرار دعم المزارعين عبر برامج الإعانات الزراعية، وتنفيذ خطط التطوير والتنمية؛ لتعزيز تنافسية المنتجات الزراعية في الأسواق المحلية والعالمية.