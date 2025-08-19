شكرا لقرائتكم خبر منشآت تنظم لقاء بعنوان «أهم ملامح نظام الامتياز التجاري» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نظمت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة (منشآت) يوم الأحد، لقاء بعنوان «أهم ملامح نظام الامتياز التجاري»، بحضور عدد من رواد الأعمال والمهتمين بقطاع الامتياز التجاري، وذلك بمقر مركز دعم المنشآت بجدة.

وأوضحت «منشآت» أن اللقاء مخصص لرواد الأعمال بهدف توضيح خارطة الطريق التي يتم من خلالها معرفة مواطن الاحتياج، وكيفية الاستفادة من خدمات «منشآت» والجهات الممكنة اللازمة للانطلاق، ومن ثم التوسع والنمو، وتشمل هذه الخدمات برامج تدريبية متخصصة في نظام الامتياز التجاري وإدارة الأعمال، ومنحا مالية واستشارات للمشاريع الناشئة، وخدمات دعم فني وإداري.

وركز اللقاء على رفع الوعي بالامتياز التجاري ونظامه ولائحته التنفيذية، وربط رواد الأعمال والمستثمرين والمنشآت والجهات ذات العلاقة مع بعضهم البعض، لدعم التوسع والاستثمار بالامتياز التجاري، مما يسهم في رفع الناتج المحلي الإجمالي بما فيه ازدهار للاقتصاد الوطني داعمًا لرؤية المملكة 2030.

وتسعى «منشآت» إلى نشر ثقافة ريادة الأعمال، وتوفير بيئة مواتية لنجاح المنشآت في هذا القطاع، وتوفير الجوانب القانونية لتأسيس مشروعك، وذلك من خلال استقطاب المتخصصين في مجالات متعددة لمساعدة رواد الأعمال والتجار لبدء مشاريعهم وتطوير نماذج عمل للتّمكن من استمرارية أعمالهم.