شكرا لقرائتكم خبر مبادرات مبتكرة وتمكين للموهوبين بالمنتدى السعودي للإعلام ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يمثل المنتدى السعودي للإعلام ملتقى وطنيا رائدا يجمع الإعلاميين وصناع القرار والمواهب الوطنية، في رحلة تهدف إلى تطوير الإعلام السعودي وتعزيز مكانته عالميا، حيث تتحول الرؤى الطموحة إلى مشاريع واقعية، وتصبح المبادرات أدوات فاعلة تعكس الهوية الثقافية للمملكة، وتفتح آفاقا لتجارب إعلامية مبتكرة، تعيد رسم صورة الإعلام السعودي بروح متجددة ومعاصرة.

وأسهمت مبادرة سفراء الإعلام في إعداد جيل إعلامي محترف، عبر برامج تدريبية متخصصة وتجارب ميدانية متنوعة وفرص تواصل مباشرة مع المؤسسات الإعلامية داخل المملكة وخارجها، لتنتج كوادر إعلامية تتمتع بالاحترافية والمصداقية، قادرة على نقل صورة المملكة للعالم بأسلوب مؤثر يعكس عمقها الحضاري وطموحها المستقبلي.

وربطت مبادرة جسور الإعلام المملكة بالعالم، من خلال إنتاج محتوى يتسم بالجودة والعمق ويعكس الهوية الثقافية السعودية بمعايير عالمية، أسهمت هذه الجسور في تعزيز الحضور الإعلامي الإقليمي والدولي، وترسيخ مكانة المملكة فاعلا مؤثرا في الساحة الإعلامية، وفق رؤية استراتيجية ترسم ملامح المستقبل.

فيما سلطت مبادرة بقعة الضوء الاهتمام بالمشاريع الإعلامية الكبرى المبتكرة، مثل كأس العالم ومشاريع البحر الأحمر، إضافة إلى مشاريع يوم التأسيس، كما ركزت على إبراز المواهب الشابة في البرامج الوطنية، لتصبح منصة تجمع بين عرض الإنجاز ورواية قصة النجاح بأسلوب ملهم، يمنح المشهد الإعلامي السعودي بعدا إنسانيا وإبداعيا متجددا.

وعكست مبادرة جهات روح التعاون بين المنتدى والمؤسسات الرسمية، حيث يجتمع المتحدثون الرسميون لعرض تجاربهم واستعراض أثر المنتدى على خططهم الإعلامية، وتحولت اللقاءات إلى مساحة غنية بالحوار البناء وتبادل الخبرات، معززة التناغم بين العمل الإعلامي والأهداف الوطنية، ومضيفة إلى الرسالة مزيدا من التأثير والوضوح.

وأتاحت مبادرة أنتج للشباب فرصة نقل أفكارهم الإعلامية من مرحلة التصور إلى التنفيذ، في مجالات الكتابة والتصوير والتمثيل والتقديم، وعملت فرق العمل على إنتاج مشاريع متكاملة تعرض أمام لجان متخصصة، ويشارك الجمهور في تقييمها، وأصبح مسرح المبادرة مساحة حية للتجربة العملية، وميدانا لتعزيز مهارات الإبداع وروح العمل الجماعي.

وقدمت مبادرة «The Storm Room» منصة لإطلاق مواهب الطلاب والشباب والمبتدئين، وتمكينهم من تحويل الأفكار الإبداعية إلى مشاريع قابلة للتنفيذ، عبر تدريب نوعي وتحديات تطبيقية، بالتعاون مع شركة ميديا ترتلز، مع توسيع دائرة المشاركة لبناء جيل إعلامي مبتكر قادر على صناعة محتوى مؤثر يعكس طموحات المملكة عالميا.

وجاءت مبادرة «SMF Grow Up» داعمة للشركات الإعلامية الناشئة عبر التمويل والتأهيل والإرشاد والتدريب المتخصص، وساعدت على تمكين المشاريع المبتكرة على النمو والاستدامة، مما يعزز بيئة ريادة الأعمال في قطاع الإعلام، ويحفز على إنتاج محتوى سعودي قادر على المنافسة عالميا.

وأطلقت مبادرة «SMF Connect» قنوات للتواصل العالمي، من خلال تطوير مهارات الإعلام والترجمة لدى الشباب، وتمكينهم من إنتاج محتوى يعكس الثقافة السعودية، وأسهمت في توسيع نطاق الحوار بين الثقافات، لترسخ مكانة الإعلام السعودي بصفته جسرا للتقارب الدولي وبناء التفاهم المشترك، في الوقت الذي استثمرت مبادرة Saudi Mip إمكانات الذكاء الاصطناعي في خدمة الإعلام، عبر حلول تقنية متقدمة تحول الأفكار إلى مشاريع قابلة للتنفيذ، كما منحت المواهب المحلية بيئة تفاعلية لصقل مهاراتهم ومواكبة التحول الرقمي، مما يعزز القدرة التنافسية للإعلام السعودي على المستوى العالمي.

ويواصل المنتدى السعودي للإعلام رحلته في صناعة مستقبل أكثر إشراقا للإعلام الوطني، عبر مبادرات متجددة وتجارب عملية وشراكات استراتيجية، ومع اقتراب النسخة القادمة تتعاظم التطلعات نحو توسيع دائرة التأثير، وتعزيز حضور المملكة عالميا منصة إعلامية تجمع بين الابتكار والمصداقية وعمق الرسالة الوطنية، مقدمة وعودا بتجارب إعلامية أكثر ثراء وإلهاما.