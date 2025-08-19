شكرا لقرائتكم خبر أمانة تبوك تعمل على معالجة 37 نقطة تجمع لمياه الأمطار في الأحياء الجنوبية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تواصل أمانة منطقة تبوك ممثلة في وكالة المشاريع تنفيذ أعمالها لدرء أخطار السيول وتصريف مياه الأمطار في عدد من أحياء المدينة، ضمن خططها لرفع كفاءة البنية التحتية وتعزيز جاهزيتها لموسم الأمطار، وذلك بمتابعة مستمرة من الأمير فهد بن سلطان أمير المنطقة رئيس لجنة الدفاع المدني الرئيسية بتبوك.

وأوضحت الأمانة أنها تعمل على تنفيذ مشروعين في حي النظيم وأبو سبعة، حيث بلغت نسبة إنجاز المشروع الأول 82.25%، فيما وصلت نسبة إنجاز المشروع الثاني إلى 56.51% حتى نهاية النصف الأول من 2025.

وبينت الأمانة أن أعمال المشروعين تتضمن تنفيذ شبكات تصريف تتجاوز أطوالها أكثر من 3,000 متر طولي، إلى جانب تركيب عبارات وصب خرسانة غرف التجميع وأعمال العزل والردم والسفلتة، بما يحقق كفاءة أعلى لتصريف مياه الأمطار.

كما أوضحت الأمانة أنه سيتم من خلال المشروعين معالجة 3 نقاط تجمع مياه كبيرة على طريق - الملك عبدالله - بمحاذاة حي النظيم، وفي حي أبو سبعة، فيما تم رصد 34 نقطة حرجة صغرى في المواقع المستهدفة، وجارية معالجتها ضمن نطاق المشروعين الجاري تنفيذهما بما يضمن انسيابية تصريف مياه الأمطار وتقليل المخاطر على الأحياء السكنية، مؤكدة أن هذه الأعمال تأتي امتدادا لدراسة هيدرولوجية شاملة أجريت لمدينة تبوك، وأسفرت عن إعداد مخطط يحدد الاحتياجات اللازمة لإنشاء شبكات تصريف أكثر كفاءة وفاعلية.