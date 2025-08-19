شكرا لقرائتكم خبر أمانة المدينة تبحث سبل تطوير الخدمات العقارية بالمنطقة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - عقدت أمانة منطقة المدينة المنورة، بالتعاون مع الهيئة العامة للعقار، والشركة الوطنية لخدمات التسجيل العيني للعقار، ورشة عمل مشتركة بمقر الأمانة، لتصحيح المناطق العفوية، وتطوير الخدمات العقارية بالمنطقة.

واستعرضت الورشة منهجية الأمانة في تصحيح المناطق العفوية، وأعمال التسجيل العيني للعقار، والخطوات المستقبلية بشأنها، كما بحثت سبل تطوير عدد من الخدمات المشتركة من خلال ربط الأنظمة بين الأمانة والشركة الوطنية لخدمات التسجيل العيني للعقار، بما يسهم في تسهيل وتسريع حصول المستفيدين على الخدمات.

وأكد المشاركون في الورشة على أهمية توحيد الجهود وتكامل الأدوار بين الجهات المعنية، بما يحقق أهداف رؤية المملكة 2030 في تعزيز الحوكمة الرقمية، وتطوير الخدمات العقارية من خلال التسجيل العيني للعقار، بوصفه ركيزة أساسية لحفظ الحقوق، وتثبيت الملكيات، إضافة إلى دوره في رفع كفاءة السوق العقارية، وتوفير بيئة أكثر شفافية واستقرارا.

وتطرقت الأمانة خلال الورشة لخططها في التعامل مع المناطق العفوية، ومعالجة التحديات المرتبطة بها، من خلال آليات متقدمة تعتمد على التقنيات الحديثة، وقواعد البيانات المكانية، مما ينعكس إيجابا على تحسين جودة الحياة الحضرية، وضمان تخطيط عمراني، متوازن ومستدام.

كما استعرضت الورشة أهمية ربط الأنظمة التقنية بين الأمانة والشركة الوطنية لخدمات التسجيل العيني، بما يتيح مشاركة البيانات بشكل أسرع، وأكثر دقة، ويمنح المستفيد تجربة مرنة، تمكنه من إنجاز معاملاته في وقت أقل، ودقة أعلى، مع ضمان الشفافية في جميع الإجراءات.

وتأتي الورشة في إطار جهود الأمانة؛ لتعزيز الشراكات والتعاون مع شركائها من الجهات الحكومية والخاصة، لتقديم خدمات عصرية تلبي تطلعات المجتمع وتسهم في تحسين بيئة الاستثمار العقاري، بما يعزز جودة الخدمات المقدمة ويواكب التحولات الوطنية الطموحة.