شكرا لقرائتكم خبر أمانة الشرقية تعيد تأهيل حديقة المنتزه بمحافظة بقيق ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أنهت أمانة المنطقة الشرقية أعمال إعادة تأهيل حديقة المنتزه على مساحة 18,500 م2 بمحافظة بقيق، لتصبح وجهة حضرية متكاملة تضم مسطحات خضراء ومرافق ترفيهية ورياضية.

وأوضحت الأمانة أن المشروع شمل إنشاء ممشى خارجي ومضمار رياضي بطول 775 م وعرض 4 م، ومسارات داخلية بطول 514 م، حيث تضم 22 منطقة جلوس، و4 مظلات، ومنطقتين لألعاب الأطفال، وإنارة جمالية ومواقف سيارات بمساحة 732 م2، كما جرى رفع مستوى المسطحات الخضراء والحفاظ على الأشجار المعمرة وإبرازها كجزء من الهوية الطبيعية للحديقة.

وأكدت أن المشروع؛ يهدف إلى تعزيز جودة الحياة، وتوفير بيئة آمنة وصحية تعزز ممارسة الرياضة وتدعم الروابط الاجتماعية، انسجاما مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.