غرفة المدينة تنظم لقاء «الامتياز التجاري كأداة للتوسع المستدام»

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نظمت غرفة المدينة المنورة، يوم الأحد، لقاء بعنوان «الامتياز التجاري كأداة للتوسع المستدام»، قدمه المستشار والمتخصص في مجال الامتياز التجاري، وليد آل حميد.
وتناول اللقاء عددا من المحاور الرئيسة، من أبرزها: التعريف بهيئة «منشآت» ومركز الامتياز التجاري، وشرح مفهوم وأنظمة الامتياز وآليات التأصيل، إضافة إلى استعراض منافع وفوائد الامتياز التجاري، ومقومات الاستدامة في نظام الامتياز، فضلا عن أهم عوامل النجاح والاستمرارية للعلامات التجارية.
وشهد اللقاء تفاعلا من رجال وسيدات الأعمال والمهتمين بمجال الامتياز التجاري، وطرحوا استفسارات ومداخلات أثرت النقاش وسلطت الضوء على التحديات والفرص في هذا القطاع.
