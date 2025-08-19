شكرا لقرائتكم خبر بدء استقبال طلبات المشاركة في «جائزة فنون المدينة» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بدأت مؤسسة جائزة المدينة المنورة باستقبال المشاركات في الدورة الأولى من «جائزة فنون المدينة»، التي تستمر حتى الـ30 سبتمبر المقبل، قبل مرحلة تحديد الأعمال المرشحة للمشاركة في الجائزة.

وتعد جائزة فنون المدينة المنورة أحدث الجوائز والمبادرات التي أطلقتها مؤسسة جائزة المدينة المنورة، وتهدف إلى تعزيز مكانة المدينة المنورة، ونشر ثقافة الفنون البصرية في المنطقة، والنهوض الفكري والثقافي للمجتمع، وتطوير مجالات الفنون البصرية وتمكينها في سبيل تحقيق أهدافها المنشودة، وبث روح المنافسة بين المتنافسين على الجائزة مما ينعكس تحقيق أثرها على الفن والمجتمع المديني.

وحددت الجائزة المشاركات في دورتها الأولى للعام الحالي 2025 في مجال الرسم التشكيلي على أن تتناول الأعمال المشاركة التعبير عن مكانة المدينة المنورة الدينية والتاريخية والثقافية والحضارية والاقتصادية والاجتماعية والتراثية، بأسلوب ورؤية مبتكرة، تسهم في تعزيز مكانة المدينة المنورة في نفوس محبيها.

كما يحق للفنانين التشكيليين السعوديين والمقيمين في المملكة المشاركة في الجائزة على ألا يقل عمر المشارك عن 18 عاما، مبينة أنه يتعين على المشاركين التسجيل عبر منصة مؤسسة جائزة المدينة المنورة، ورفع طلبات المشاركة في موعد أقصاه الـ30 سبتمبر المقبل، عبر الموقع الالكتروني لمؤسسة جائزة المدينة المنورة.