وفاة الشاعر سعود بن معدي القحطاني إثر حادث سقوط في سلطنة عمان .. فيديو

الرياض - علي القحطاني - توفي الشاعر سعود بن معدي الرفيدي القحطاني بعد حادث سقوطٍ من مرتفعات جبل سمحان بمحافظة ظفار في سلطنة عمان مساء الاثنين.

وأفادت مصادر محلية بأن الفقيد انزلق أثناء ممارسته هواية تسلق الجبال، ما تسبب في إصاباته البالغة التي لم تفلح معها محاولات الإنقاذ.

وبادرت فرق الإسعاف العمانية إلى موقع الحادث، وبذلت جهودًا كبيرة لإنقاذه، إلا أن حالته الخطيرة حالت دون بقائه على قيد الحياة.

وأكدت سفارة المملكة في مسقط أنها تتابع منذ اللحظة الأولى مع الجهات المختصة كافة الإجراءات اللازمة لنقل الجثمان إلى المملكة.

ويُعد القحطاني من الأسماء الشعرية البارزة في الخليج والعالم العربي، إذ تميز بأسلوب يجمع بين عبق التراث وروح المعاصرة، وترك بصمة لافتة في الساحة الأدبية من خلال أكثر من خمس عشرة مجموعة شعرية ومشاركاته في المهرجانات والأمسيات داخل المملكة وخارجها.