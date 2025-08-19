اخبار السعوديه

45 عامًا على كارثة الرحلة 163: ذكرى أليمة في تاريخ الطيران السعودي .. فيديو وصور

الرياض - علي القحطاني - تحل اليوم الذكرى الخامسة والأربعون لحادثة الرحلة رقم 163 التابعة للخطوط ، والتي تُعد من أسوأ الكوارث الجوية في تاريخ المملكة والعالم، بعدما راح ضحيتها 301 شخص من ركاب وطاقم الطائرة، رحمهم الله جميعًا.

الطائرة من طراز “لوكهيد L-1011 تراي ستار” كانت متجهة من كراتشي إلى جدة، مع توقف مجدول في مطار الرياض للتزود بالوقود.

وبعد إقلاعها بسبع دقائق فقط من العاصمة، سُمع دوى إنذار بوجود دخان في مقصورة الشحن الخلفية، ورغم نجاح الطاقم في إعادة الطائرة والهبوط بها بسلام في الرياض، إلا أن الإخلاء لم يتم في الوقت المناسب، ما أدى إلى وفاة جميع من كانوا على متنها.

وأظهر التحقيق حينها أن التأخر في عمليات الإخلاء كان السبب المباشر لارتفاع عدد الضحايا، فيما كشفت النتائج كذلك عن عيوب في تصميم الطائرة ساهمت في الكارثة.

وقد أوصت رئاسة الطيران المدني السعودي وقتها بجملة من الإجراءات، أبرزها إلغاء تصنيف مقصورات الشحن من فئة “Class D”، التي كانت تعتمد على حرمان النار من الأوكسجين بدلاً من استخدام أنظمة الإطفاء التلقائية.

