أكثر من 234 ألف مشارك في الرياضة المجتمعية بالمملكة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - شهدت الرياضة المجتمعية في المملكة زيادة في معدلات المشاركة خلال النصف الأول من 2025، ليتجاوز عدد المشاركين في الفعاليات والبرامج المختلفة أكثر من 234 ألف شخص، توزعوا على أكثر من 62 مدينة ومحافظة في مختلف مناطق المملكة.

وخلال هذه الفترة نظمت 314 فعالية وبرنامجا رياضيا متنوعا، شارك في تنفيذها 70 ناديا رياضيا، من بينها أكثر من 200 فعالية أدرجت ضمن خطط الأندية الاستراتيجية لتعزيز الحضور الرياضي في المجتمع وتشجيع مختلف الفئات على تبني أنماط حياة نشطة.

وتصدرت فعاليات وسباقات الجري قائمة الأنشطة من حيث الإقبال بمشاركة تجاوزت 90 ألف شخص، كان من أبرزها «ماراثون الرياض» الذي جذب أكثر من 40 ألف مشارك، ليواصل مكانته بصفته إحدى أكبر الفعاليات الرياضية في المملكة.

وشملت المشاركة جميع مناطق المملكة، لتكون منطقة مكة المكرمة في المرتبة الأولى بعدد مشاركين وصل إلى 67 ألف شخص، فيما امتدت الفعاليات إلى مختلف المناطق، بما يجسد شمولية البرامج وسعيها للوصول إلى شرائح واسعة من المجتمع.

وتنوعت الأنشطة المقدمة لتشمل أكثر من 25 رياضة مختلفة، منها: الجري، وكرة القدم، والسباحة، والسهام؛ لتلبي اهتمامات جميع الفئات العمرية، وتتيح خيارات متعددة لممارسة الرياضة جزءا من أسلوب حياة صحي.

وتواصل وزارة الرياضة تنفيذ خططها للتوسع في الفعاليات والأنشطة خلال الفترة المقبلة، مع تعزيز الشراكة مع الأندية والجهات ذات العلاقة؛ بهدف رفع معدلات الممارسة الرياضية، وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، في بناء مجتمع صحي ونشط.