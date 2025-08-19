شكرا لقرائتكم خبر وزارة الصناعة تبرم اتفاقية لتوفير حلول تمويلية للمنشآت الصناعية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أبرمت وزارة الصناعة والثروة المعدنية، اتفاقية مع شركة «دينار» للاستثمار؛ لتوفير حلول تمويلية للمنشآت الصناعية، ضمن جهود الوزارة ومبادراتها المستمرة لتمكين الاستثمارات الصناعية، ودعم النمو والتوسع في القطاع الصناعي.

وتستهدف المذكرة إيجاد حلول مالية مبتكرة، تُسهم في تحقيق النمو والاستدامة للمصانع المحلية، بما يتماشى مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للصناعة، إلى جانب تطوير المنتجات المقدمة من «دينار» لتواكب احتياجات المنشآت الصناعية المستهدفة، وتسهل الوزارة إجراءات التواصل بين شركة دينار والمنشآت المستفيدة.

ووفقا للاتفاقية، تقدم شركة دينار عبر منصتها للتمويل الجماعي، منتجات تقنية مالية متنوعة، مع ضمان الكفاءة العالية للخدمات التمويلية، وتشمل تلك المنتجات تمويل رأس المال العامل، وتمويل التوسع.

ومثل وزارة الصناعة والثروة المعدنية في توقيع الاتفاقية، وكيل الوزارة للتمكين الصناعي المكلف المهندس البدر بن عادل فودة، فيما مثل الشركة رئيسها التنفيذي الدكتور أحمد بن سليمان القفاري.

وتأتي الاتفاقية في إطار جهود وزارة الصناعة والثروة المعدنية لبناء قطاع صناعي مستدام ماليا، تتوفر للمنشآت الصناعية فيه جميع الحلول التمويلية التي تضمن نمو أعمال تلك المصانع وتطورها.