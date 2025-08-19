شكرا لقرائتكم خبر حضور لافت للسياح والعائلات الأجنبية في مزاد مزارع إنتاج الصقور ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - شهد المزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور 2025، الذي ينظمه نادي الصقور السعودي في مقره بملهم شمال مدينة الرياض، إقبالا مميزا من السياح والعائلات الأجنبية، الذين توافدوا للاطلاع على فعالياته وموروث الصقارة العريق في المملكة.

وتعرفت العائلات خلال جولاتها في أروقة المزاد على تفاصيل موروث الصقارة، واستمتعت بشروح متخصصة حول أنواع الصقور وطرق تغذيتها وآلية إدارة عمليات البيع، إضافة إلى الجهود التي يبذلها نادي الصقور السعودي للحفاظ على هذا الموروث الثقافي ودعم مزارع الإنتاج.

وشهد جناح «صقار المستقبل» حضورا لافتا من الأطفال الذين اطلعوا على الأدوات المستخدمة في تدريب الصقور والعناية بها، وتعرفوا على أساليب المقناص وطرق الرعاية، إلى جانب مشاهدتهم عروضا مرئية لمشاركات صقاري المستقبل في مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور، وذلك ضمن جهود النادي لغرس الموروث ونقله عبر الأجيال.

ويعد المزاد وجهة اقتصادية واستثمارية وتراثية بارزة، تعكس النمو المتسارع لقطاع الصقور في المملكة، حيث يجمع نخبة المنتجين والمهتمين من داخل المملكة وخارجها، ويسهم في ترسيخ موقع المملكة مركزا إقليميا رائدا في هذا القطاع الواعد.

وتتواصل فعاليات المزاد المباشر الذي يتميز بطابع تنافسي وسريع، بحضور الصقارين والمنتجين والمهتمين، وتنقل فعاليات المزاد عبر القنوات التلفزيونية ومنصات التواصل الاجتماعي، فيما تعرض الصقور المشاركة في أجنحة المزارع، بما يعزز مكانة المملكة عالميا في مجال الصقور والصقارة.