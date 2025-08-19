شكرا لقرائتكم خبر تجمع مطارات الثاني يحقق أرقاما قياسية خلال النصف الأول من 2025 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - سجل تجمع مطارات الثاني أداء استثنائيا خلال النصف الأول من 2025م، محققا أرقاما قياسية تعكس الجهود المستمرة لتطوير وتحسين كفاءة الخدمات المقدمة للمسافرين.

وأظهرت المؤشرات أن الحركة الجوية للمسافرين شهدت نموا ملحوظا، حيث بلغ عدد المسافرين على الرحلات الدولية 1.60 مليون مسافر، في حين تجاوز عدد المسافرين على الرحلات الداخلية 7 ملايين مسافر، مقارنة بـ1.47 مليون مسافر دولي و6.96 ملايين مسافر داخلي في الفترة نفسها من 2024م، مسجلا بذلك نسبة نمو تصل إلى 10.4%.

وفيما يتعلق بعدد الرحلات الجوية، فقد تجاوز عدد الرحلات الدولية 13 ألف رحلة، في حين بلغت الرحلات الداخلية 58.2 ألف رحلة، أما رحلات الطيران الخاص فقد تجاوزت 8 آلاف رحلة، مقارنة بـ 12 ألف رحلة دولية، و55 ألف رحلة داخلية، و7.6 آلاف رحلة طيران خاص خلال النصف الأول من 2024م، ما يمثل نموا إجماليا بنسبة 7%.

وسجلت حركة الشحن الجوي نموا ملحوظا، وبلغ إجمالي الشحن في النصف الأول من عام 2025م نحو 730 ألف كجم، محققا نسبة نمو بلغت 43.3% مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي.

وشهدت هذه الفترة أيضا تدشين عدد من الرحلات الجوية الجديدة من أبرزها: أبها - الدوحة، الطائف - الإسكندرية، خليج نيوم - لندن جاتويك، فيما شملت الرحلات الموسمية: تبوك - طرابزون، القصيم - سراييفو، طرابزون، وريزا أرتفين، أبها - القاهرة، الباحة - الرياض، جدة والدمام، أما الرحلات العارضة فقد شملت: من الطائف إلى طهران، الأحواز، خرم آباد، بغداد، ومن عرعر، والقريات، والقصيم إلى مدن مختارة لدعم حركة الحجاج.

وحققت المطارات السعودية نجاحا تشغيليا مميزا خلال موسم حج هذا العام، ونفذت خطة تشغيلية شاملة على مدار الساعة، مع جاهزية كاملة لخدمات الإطفاء والطوارئ، وتوفير فرق ميدانية لخدمة الحجاج، إضافة إلى خدمات الإرشاد لضمان انسيابية الحركة وسهولة الإجراءات في جميع المرافق.

وحازت مجموعة من المطارات جوائز منها حصول مطار الملك عبدالله بن عبدالعزيز الدولي على جائزة التميز في أمن الطيران، إلى جانب حصول مطار نجران الدولي على لقب أفضل مطار في الشرق الأوسط لفئة أقل من مليوني مسافر لعام 2024م.

وبلغ عدد المسافرين عبر مطار عرعر الدولي نحو 59,449 ألف مسافر، نقلوا عبر 195 رحلة، وشغلت 1,276 حافلة لنقل الحجاج بكفاءة عالية، وسجل مطار الطائف تشغيل 62 رحلة عارضة من وإلى إيران والعراق، إضافة إلى استقبال مطار الأمير نايف بن عبدالعزيز الدولي بالقصيم عددا من طائرات الشحن التي بلغت 9 طائرات، بإجمالي 109,130 كجم من البضائع.