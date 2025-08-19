شكرا لقرائتكم خبر «البيئة» تعلن عن طرح 7 فرص استثمارية في 4 مناطق ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة، عن طرح 7 فرص استثمارية، في مناطق الرياض، الشرقية، الحدود الشمالية، والباحة؛ لتعزيز التعاون مع القطاع الخاص، والإسهام في دعم الأنشطة الزراعية واستدامتها في تلك المناطق، إضافة إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي من المنتجات الزراعية والحيوانية، والصناعات التحويلية الصغيرة؛ بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وأوضحت الوزارة، أن الفرص الاستثمارية تضمنت إنشاء مشروعين في مجالات صناعة الأغذية الحيوانية ومنتجات التمور في محافظة حريملاء بمنطقة الرياض؛ لدعم قطاع الثروة الحيوانية، والإسهام في تحقيق الاكتفاء الذاتي من منتجات التمور، مبينة أن المشروع الأول يقع في مساحة إجمالية تبلغ 56 ألف م2 لإقامة منشأة تحويلية للمنتجات الثانوية لأغذية الحيوانات الأليفة، وحددت آخر موعد لاستلام العروض الخاصة به بنهاية 14 سبتمبر 2025م، بينما تبلغ مساحة الفرصة الثانية 42 ألف م2، لإقامة منشأة تحويلية لمنتجات التمور، وآخر موعد للتقديم عليها في 15 سبتمبر المقبل.

وأضافت الوزارة، أن الفرص المطروحة شملت مشروعين استثماريين في محافظة الأحساء بالمنطقة الشرقية، يتمثل المشروع الأول في إقامة منشأة تحويلية لمتبقيات النخيل، على مساحة 150 ألف م2، مبينة أن آخر موعد للتقديم على هذه الفرصة، هو 30 سبتمبر 2025م، فيما يقام المشروع الثاني على مساحة 101.200 ألف م2، لإنشاء منشأة تحويلية للمنتجات الثانوية؛ بهدف تجميع ومعالجة الأسمدة العضوية، مشيرة إلى أن تقديم العروض على هذه الفرصة، ينتهي في 26 أكتوبر 2026م.

وتابعت، أن الفرص الاستثمارية تضمنت إقامة منشأة تحويلية لصناعة نسيج الصوف في محافظة عرعر بمنطقة الحدود الشمالية، على مساحة إجمالية تبلغ 50 ألف م2؛ لدعم الأنشطة الزراعية والحيوانية، والإسهام في تحقيق الاكتفاء الذاتي من الصناعات الصغيرة، مشيرة إلى أن آخر موعد لاستلام العروض لهذه الفرصة، سيكون بنهاية 24 سبتمبر 2025م.

وأشارت الوزارة إلى طرح فرصة استثمارية في منطقة تبوك، لإنشاء مصنع للأسمدة؛ بهدف تجميع ومعالجة الأسمدة الزراعية، والإسهام في دعم الأنشطة الزراعية بالمنطقة، إضافة إلى تعزيز التعاون مع القطاع الخاص، مبينة أن المشروع يقام على مساحة إجمالية تبلغ 100 ألف م2، وأن آخر موعد لتقديم العروض لهذه الفرصة، هو 16 سبتمبر 2025م، إضافة إلى فرصة استثمارية أخرى في محافظة المندق بمنطقة الباحة، لإنشاء مشتل زراعي، ومصنع للأسمدة، على مساحة إجمالية تبلغ 83.121 ألف م2، بهدف الإسهام في دعم الأنشطة الزراعية بالمنطقة، وتعزيز التعاون مع القطاع الخاص، منوهة إلى أن آخر موعد للتقديم لهذه الفرصة، هو 17 سبتمبر 2025م.

ودعت الوزارة المستثمرين الراغبين في الدخول إلى المنافسة على هذه الفرص الاستثمارية، للاطلاع على كراسة الشروط والمواصفات عبر منصة «فرص»، ولمعرفة المزيد من التفاصيل، التواصل عبر البريد الالكتروني [email protected].

يشار إلى أن هذه الخطوة، تأتي في إطار جهود الوزارة لتشجيع القطاع الخاص للاستثمار في مجال الأنشطة الزراعية والحيوانية، والصناعات التحويلية، والاستفادة من الممكنات التي تقدمها للمستثمرين في القطاع الزراعي، وتنمية المحتوى المحلي، وزيادة مساهمته في الاقتصاد الوطني؛ مما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة، وفقا لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.