النيابة العامة توضح شروط الإعفاء من عقوبة جريمة التزوير

الرياض - علي القحطاني - أكدت النيابة العامة أن المحكمة المختصة تملك صلاحية الإعفاء من العقوبة في جرائم التزوير المنصوص عليها نظامًا، وذلك لكل من يبادر من الجناة بالإبلاغ عن جريمته قبل اكتشافها واستعمال المزور.

وأكدت النيابة، عبر صفحتها الرسمية بمنصة “إكس”، أنه يمكن للمحكمة المختصة إعفاء الجاني من العقوبة بعد اكتشاف الجريمة، وذلك في حال أرشد عن باقي الجناة وساهم في تسهيل القبض عليهم.

ويأتي هذا في إطار رفع الوعي القانوني وتسليط الضوء على أحكام النظام الجزائي لجرائم التزوير.

