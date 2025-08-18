شكرا لمتابعة خبر عن إنقاذ مواطنين تعطلت واسطتهما البحرية في عرض البحر والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أنقذت فرق البحث والإنقاذ بحرس الحدود في ينبع بمنطقة المدينة المنورة مواطنين تعطلت واسطتهما البحرية في عرض البحر، وتم تقديم المساعدة لهما.

وأهابت المديرية العامة لحرس الحدود بالالتزام بإرشادات السلامة البحرية والتأكد من سلامة الوسائط البحرية قبل الإبحار.

كما دعت إلى الاتصال بالرقمين (911) في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والشرقية و (994) في بقية مناطق المملكة لطلب المساعدة في الحالات الطارئة.