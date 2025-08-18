شكرا لمتابعة خبر عن نائب أمير الرياض يطمئن على المواطن الذي أنقذ مركبة محترقة بجوار محطة وقود والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - اطمأن نائب أمير منطقة الرياض الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز، هاتفيًا على المواطن ماهر فهد الدلبحي الذي أُصيب بحروق أثناء إنقاذه مركبة محترقة بجوار محطة وقود في محافظة الدوادمي.

ووجه نائب أمير الرياض بتوفير كافة الرعاية والخدمات الصحية اللازمة لعلاجه.

وكان الشاب ماهر فهد قد أنقذ الأهالي من كارثة كبيرة بعدما اندلعت النيران في شاحنة محملة بالتبن داخل إحدى محطات الوقود.