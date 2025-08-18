تابع الان خبر ختام التصفيات النهائية لمسابقة الملك عبدالعزيز الدولية للقرآن بمشاركة 128 دولة حصريا على الخليج 365

بيروت - نادين الأحمد - اختتمت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، مساء اليوم، التصفيات النهائية للدورة الخامسة والأربعين من مسابقة الملك عبدالعزيز الدولية لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره، والتي أقيمت في أجواء روحانية داخل رحاب المسجد الحرام بمكة المكرمة، بمشاركة 179 متسابقًا يمثلون 128 دولة من مختلف قارات العالم، وذلك على مدى ستة أيام متواصلة.

منافسة قرآنية عالمية

شهدت هذه الدورة تنافسًا قويًا بين المتسابقين، حيث برزت جودة الحفظ، ودقة التلاوة، وروعة الأصوات، مما يعكس العناية المتزايدة بكتاب الله الكريم حول العالم، ويبشر بظهور جيل جديد من الحفاظ المتميزين. وقد أشرف على التحكيم نخبة من العلماء والمتخصصين في علوم القرآن، مع تطبيق نظام تحكيم إلكتروني حديث لضمان أعلى معايير العدالة والشفافية.

حضور وتفاعل واسع

واستقطبت المسابقة حضورًا لافتًا من المصلين وزوار المسجد الحرام الذين أبدوا إعجابهم بالمستوى الرفيع للتلاوات القرآنية، مثمنين دور المملكة العربية السعودية في رعاية أهل القرآن ودعم المسابقات العالمية التي تخدم كتاب الله.

إشادة وشكر للقيادة السعودية

وقدم المتسابقون شكرهم العميق لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان – حفظهما الله – على رعايتهما المستمرة لهذه المسابقة القرآنية ودعمهما المتواصل لحفظة كتاب الله في شتى أنحاء المعمورة، كما نوهوا بجهود معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في الإشراف على فعاليات المسابقة وتنظيمها بما يليق بمكانة المملكة وريادتها في خدمة الإسلام والقرآن الكريم.

جوائز قيّمة وتكريم الفائزين

يُذكر أن منافسات المسابقة جرت في خمسة فروع رئيسية، وخصصت لها جوائز مالية تجاوزت قيمتها أربعة ملايين ريال سعودي، ما يجعلها واحدة من أرقى وأكبر المسابقات القرآنية على مستوى العالم. وسيتم تكريم الفائزين في الحفل الختامي الذي يقام في رحاب المسجد الحرام، تأكيدًا على دور المملكة الريادي في خدمة القرآن الكريم ورعاية حفاظه.