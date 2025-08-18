تابع الان خبر بيان عربي – إسلامي مشترك يدين تصريحات نتنياهو وخطط الاستيطان حصريا على الخليج 365

بيروت - نادين الأحمد - أدان وزراء خارجية المملكة العربية السعودية و30 دولة عربية وإسلامية، إلى جانب أمناء جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي ومجلس التعاون الخليجي، التصريحات الأخيرة لرئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو حول ما يُسمى بـ”إسرائيل الكبرى”، معتبرين إياها استفزازًا خطيرًا للقانون الدولي وتهديدًا مباشرًا للأمن القومي العربي وللاستقرار الإقليمي والدولي.

رفض عربي وإسلامي للتصريحات الاستفزازية

وأوضح البيان أن تصريحات نتنياهو تمثل “افتئاتًا صارخًا” على قواعد العلاقات الدولية، ومساسًا خطيرًا بسيادة الدول العربية وحقوق الشعوب، مؤكدين أن الدول الموقعة تلتزم بمبادئ الشرعية الدولية وميثاق الأمم المتحدة، خاصة المادة الثانية الفقرة الرابعة، التي تحظر استخدام القوة أو التهديد بها.

إدانة لمخططات الاستيطان

كما استنكر الوزراء بشدة موافقة الوزير الإسرائيلي المتطرف بتسلئيل سموتريتش على خطة الاستيطان في منطقة “E1″، وتصريحاته التي تنكر حق الفلسطينيين في إقامة دولتهم المستقلة، مشددين على أن هذه السياسات تمثل خرقًا صارخًا للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن، وعلى رأسها القرار 2334 الذي يرفض الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية الرامية إلى تغيير الطابع الديموغرافي للأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967.

تحذير من المخاطر الإقليمية والدولية

وأكد البيان أن استمرار الاحتلال وممارساته العدوانية، من اقتحام المدن والمخيمات الفلسطينية إلى محاولات المساس بالأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية وفي مقدمتها المسجد الأقصى المبارك، يفاقم دائرة العنف ويقوّض فرص تحقيق السلام العادل والشامل، محذرين من أن السياسات الإسرائيلية التوسعية تنذر بتصعيد خطير يهدد الأمن الإقليمي والدولي.

الموقف من العدوان على غزة

وفي السياق نفسه، جدّد الوزراء رفضهم الكامل للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، مطالبين بوقف فوري لإطلاق النار وضمان دخول المساعدات الإنسانية بشكل غير مشروط، ورفع الحصار المفروض على القطاع. كما شددوا على رفضهم القاطع لأي محاولات لتهجير الفلسطينيين قسريًا، ودعوا المجتمع الدولي، خصوصًا مجلس الأمن والدول دائمة العضوية فيه، إلى تحمّل مسؤولياته القانونية والأخلاقية وإلزام إسرائيل بوقف اعتداءاتها ومحاسبة المسؤولين عن الجرائم المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني.

تأكيد على وحدة الأرض الفلسطينية

واختتم البيان بالتأكيد على أن غزة جزء لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة، وأنه لا سيادة لإسرائيل على أي جزء من هذه الأراضي، مع ضرورة تمكين دولة فلسطين من ممارسة مسؤولياتها على قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، ضمن إطار منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني.