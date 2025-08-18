تابع الان خبر المملكة تؤكد دعمها للحلول السلمية في الأزمة الروسية الأوكرانية حصريا على الخليج 365

بيروت - نادين الأحمد - أكدت المملكة العربية السعودية دعمها الكامل لكل المبادرات والجهود الدبلوماسية الرامية إلى إنهاء الأزمة بين روسيا وأوكرانيا بالوسائل السلمية، بما يضمن تحقيق الأمن والاستقرار والوصول إلى سلام دائم بين البلدين الصديقين.

ترحيب بالقمة الدولية

وأوضحت وزارة الخارجية في بيان لها أن المملكة ترحب بعقد قمة “ألاسكا”، التي جمعت الرئيس الأمريكي دونالد ترمب والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، معتبرة انعقادها خطوة إيجابية نحو تكريس الحوار البنّاء كسبيل رئيسي لمعالجة الخلافات الدولية.

التزام سعودي بالسلام العالمي

وأشارت الوزارة إلى أن موقف المملكة يعكس نهجها الثابت القائم على دعم الحوار الدبلوماسي كخيار أول لتسوية النزاعات، والتأكيد على أهمية تغليب لغة التفاهم والتعاون الدولي لتحقيق الأمن والسلم العالميين.

دور ريادي في الوساطة الدولية

ويأتي هذا الموقف امتدادًا لجهود المملكة المتواصلة في دعم الاستقرار الإقليمي والدولي، وسعيها لتعزيز التعاون المشترك مع مختلف الدول من أجل حل الأزمات بالطرق السلمية، بما ينسجم مع مبادئها الثابتة وسياساتها القائمة على نشر السلام والتعايش.