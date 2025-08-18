شكرا لمتابعة خبر عن الصويان: القبائل لا تعود إلى رجل واحد وأقترح تشجيع التزاوج بين القبيلي وغير القبيلي.. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أكد الدكتور سعد الصويان، الباحث في الأنثروبولوجيا، أن القبائل لا تعود في نسبها إلى رجل واحد كما يعتقد البعض، بل ينحدر أفرادها من أصول مختلفة جمعتهم المصالح المشتركة.

وأضاف: “إنه لو كان قريبًا من صناع القرار لاقترح تشجيع التزاوج بين القبيلي وغير القبيلي، لما في ذلك من تعزيز للاندماج المجتمعي”.

وأوضح أن الوعي بات اليوم أكثر انتشارًا، وأن الأبناء لم يعودوا يلتزمون برغبة عائلاتهم في الزواج من ابن العم أو ابنة الخالة، وهو أمر يضر أكثر مما ينفع.”