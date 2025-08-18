شكرا لمتابعة خبر عن زوج المتوفاة بصاعقة رعدية في أبها يروي تفاصيل الواقعة المؤلمة.. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - ‏روى أب تفاصيل الحادثة المؤلمة التي راح فيها زوجته وابنته نتيجة صاعقة رعدية في أبها، عقب قدومهم من ⁧‫القريات‬⁩ شمال المملكة بغرض السياحة.

وقال:”كنا ثلاث عوائل في تلك الرحلة وأثناء جلوس النساء تحت الشجرة منهم زوجتي وابنتي الكبرى والرضيع كان بيد زوجتي وفجأة جاءت صاعقة ورأينا النساء كلهن مستلقين على الأرض ‏”٠

وأضاف” حاولت أقوم بعمل تنفس صناعي وإنعاش لهن ومن ثم تم نقلهن إلى المستشفى وقام الطاقم الطبي باللازم إلا إن زوجتي وابنتي توفاهم الله وتم إحالة ابنة صديقي إلى مدينة الملك فهد الطبية لتلقي العلاج وهي لازالت منومة الآن “٠