اختتام مسابقة «إثراء» للمسرحيات القصيرة في نسختها الخامسة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - اختتم مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي «إثراء» أمس، النسخة الخامسة لمسابقته للمسرحيات القصيرة بالإعلان عن الأعمال المسرحية الفائزة، التي روت حكاياتها على خشبة المسرح على مدى 6 أيام.

وأوضح المركز أن المسابقة شهدت مشاركة 166 موهبة من المهتمين بالمسرح والفنون في المنطقة الشرقية، واجتازوا العديد من المراحل، وعرضت 10 مسرحيات أمام لجنة تحكيم محلية وعربية وجمهور مهتم بالأعمال المسرحية.

يذكر أن مسابقة إثراء للمسرحيات القصيرة انطلقت منذ 2021م، حيث أسهمت في إنتاج أكثر من 50 مسرحية، وتطوير أكثر من 660 موهبة؛ لتقدم نصوصا مسرحية وأعمالا فريدة تناسب الجماهير.

ويهدف المركز من خلال المسابقة؛ لتمكين المواهب المحلية، وإثراء المحتوى المسرحي.