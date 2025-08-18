شكرا لقرائتكم خبر الموسم الدولي للتمور في عنيزة.. نموذج عالمي في الاستدامة الزراعية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يعد الموسم الدولي للتمور في محافظة عنيزة من أبرز المواسم النوعية على مستوى العالم، كونه يتميز بتحقيق انبعاثات كربونية صفرية بشكل سنوي، ليكون نموذجا بيئيا رائدا في قطاع التمور، ومثالا يحتذى به في تعزيز الممارسات المستدامة.

ويركز الموسم على منصة الأسواق الموسمية التي أطلقها المركز الوطني للنخيل والتمور، بهدف تنظيم عمليات البيع والشراء، وتعزيز الشفافية، وحماية حقوق جميع الأطراف، بما يسهم في رفع كفاءة السوق وتحسين تجربة المزارعين والمسوقين والمشترين.

وتتصدر المملكة إنتاج التمور عالميا بما يزيد على 37 مليون نخلة، وأكثر من 123 ألف مزرعة، وبإنتاج سنوي يبلغ 1.9 مليون طن، مما يعزز مكانتها بصفتها أكبر منتج ومصدر للتمور من حيث القيمة الاقتصادية.

ويجسد موسم عنيزة الدولي للتمور مستهدفات رؤية المملكة 2030 في تعزيز الاستدامة الزراعية، ورفع كفاءة سلاسل الإمداد، إضافة إلى دعم التنافسية العالمية للمنتج السعودي.

يذكر أن الموسم يحظى بمتابعة ودعم الجهات الحكومية المعنية، إلى جانب مشاركة واسعة من المزارعين والمسوقين ورواد الأعمال، بما يعكس مكانة المملكة الرائدة في صناعة وتسويق التمور.