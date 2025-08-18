شكرا لقرائتكم خبر الرمان المحلي يغمر أسواق المملكة بإنتاج يتجاوز 37 ألف طن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تشهد مناطق المملكة المختلفة خلال الموسم الصيفي الحالي، وفرة في إنتاج المحاصيل الزراعية، حيث تغمر الأسواق المحلية العديد من المنتجات الزراعية الوطنية، ومن أبرزها الرمان الذي يمتاز بنكهته الطبيعية المميزة، وقيمته الغذائية العالية، حيث تبلغ كمية إنتاجه أكثر من 37,1 ألف طن؛ مما يسهم في تعزيز الاكتفاء الذاتي، ودعم منظومة الأمن الغذائي في المملكة.

وأكدت وزارة البيئة والمياه والزراعة، أن الرمان المحلي يعد من المحاصيل الواعدة الذي تتركز زراعته في مناطق، عسير، ومكة المكرمة، تبوك، القصيم، الباحة، بجانب إنتاجه في باقي المناطق بكميات متفاوتة، كما يشتهر الرمان بتنوع وتعدد أصنافه، ومن أبرزها، الطائفي، الحجازي، وندرفول، وايفر سويت، مما يدعم الاستهلاك الطازج والصناعات التحويلية، مثل العصائر، والمثلجات والحلوى.

وتحرص الوزارة على الاهتمام بتمكين المزارعين، وتقديم الدعم الفني والخدمات الإرشادية والتسهيلات التمويلية والتسويقية لهم، إضافة إلى مساعدتهم على التوسع في تطبيق التقنيات الزراعية الحديثة؛ بما يسهم في رفع كفاءة الإنتاج الوطني، وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030.