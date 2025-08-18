شكرا لقرائتكم خبر افتتاح «مهرجان العنب الأول» بمركز النخيل بمنطقة المدينة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - افتتح محافظ الحناكية مبارك المورقي الخميس، فعاليات «مهرجان العنب الأول» بمركز النخيل بمنطقة المدينة المنورة، وسط حضور كثيف من الأهالي والزائرين.

ويهدف المهرجان الذي ينظم في واحدة من أبرز الواحات الزراعية بالمنطقة ويستمر لـ5 أيام، إلى إبراز جودة وتميز محصول العنب المحلي، ودعم المزارعين عبر توفير منصة تسويقية لعرض منتجاتهم أمام الزوار والمستثمرين، بما يسهم في تعزيز الحراك الاقتصادي والسياحي، وترسيخ الهوية الزراعية لمركز النخيل التابع لمحافظة الحناكية.

وتتضمن فعاليات المهرجان، أجنحة منوعة لعرض أصناف العنب ومنتجاته، وأركانا للضيافة والتمور والقهوة السعودية، إلى جانب عروض فنية وتراثية، وركن للأسر المنتجة، والحرف اليدوية، وأنشطة تعليمية وترفيهية للأطفال، بمشاركة عدد من الجهات الحكومية ذات العلاقة.

وأكد محافظ الحناكية أن المهرجان يأتي بتوجيهات الأمير سلمان بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة ويجسد حرصه على دعم الإنتاج المحلي، وتطوير قطاع الزراعة، مشيدا بجهود المزارعين ودورهم في الحفاظ على جودة المنتج، وتعزيز مكانة المركز مصدرا مهما للمنتجات الزراعية في المنطقة، منوها بجهود اللجنة المنظمة، ورئيس بلدية مركز النخيل، ورئيس مركز الإمارة، والجهات الحكومية والأهلية المشاركة في فعاليات المهرجان.