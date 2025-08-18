شكرا لقرائتكم خبر «سيتي هب الطائف» أجواء ترفيهية وتجارب سياحية متنوعة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تشهد فعاليات «سيتي هب» بمدينة الطائف حضورا جماهيريا متميزا؛ في محطتها السادسة ضمن جولتها بالمملكة، التي تستمر حتى 20 أغسطس الحالي، وسط أجواء ترفيهية وتفاعلية غنية بالتجارب المتنوعة.

وتقدم الفعالية لزوارها مجموعة واسعة من الأنشطة التي تجمع بين العروض الحية، والموسيقى، وفنون الشارع، والألعاب، وتجارب المأكولات والمشروبات، إلى جانب المساحات المخصصة للعائلات والشباب.

وتأتي محطة الطائف بعد النجاح الذي حققته «سيتي هب» في مختلف مدن المملكة، لتواصل تقديم نموذج عصري يجمع بين الترفيه والثقافة والإبداع.

ويهدف «سيتي هب» من خلال جولاته إلى خلق بيئة ترفيهية متكاملة تعكس روح المدن السعودية، وتستقطب مختلف شرائح المجتمع، مع توفير منصات لدعم المواهب المحلية وإبرازها أمام الجمهور.