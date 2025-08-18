شكرا لقرائتكم خبر الأجواء الضبابية تزين الجبل الأسود بالريث وتستقطب المتنزهين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تزينت مرتفعات الجبل الأسود بمحافظة الريث بأجواء ضبابية خلابة صاحبها انخفاض في درجات الحرارة، مما أضفى على المكان جمالا طبيعيا استقطب أعدادا من المتنزهين والزوار للاستمتاع بالمشهد.
ويعد الجبل الأسود من الوجهات السياحية المميزة في منطقة جازان، ويشتهر بغطائه النباتي الكثيف وإطلالاته البانورامية، إضافة إلى ما يوفره من أجواء معتدلة خلال فصل الصيف، مما يجعله مقصدا لعشاق الطبيعة.
وشهدت المتنزهات المحيطة بالجبل حركة نشطة للزوار الذين استمتعوا بالتنزه وسط الغيوم والضباب، والتقاط الصور التذكارية للمشاهد الطبيعية التي تمتاز بها هذه المرتفعات.
