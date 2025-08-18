شكرا لقرائتكم خبر «الوجهات الثلجية التفاعلية».. تعيد تشكيل الترفيه الصيفي بالرياض ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - جذبت الوجهات الترفيهية الثلجية في العاصمة الرياض الزوار من مختلف الفئات العمرية، إذ تقدم تجربة فريدة من نوعها تمزج بين الترفيه والمتعة وسط أجواء قطبية تنخفض فيها درجات الحرارة إلى دون الصفر، في مشهد يضفي على صيف الرياض بعدا من التنوع المناخي والمحتوى الترفيهي المبتكر.

وتحاكي هذه الوجهات بيئات شتوية متكاملة، حيث تتاح للزوار مجموعة من التجارب التفاعلية والأنشطة الثلجية المتنوعة، من بينها التزلج على الجليد، والانزلاق عبر منحدرات جليدية مهيأة بأعلى معايير السلامة، وقيادة مركبات الجليد الصغيرة، إلى جانب ممرات جليدية مخصصة للمشي والاستكشاف، وإطارات دوارة تتيح مغامرات حركية ممتعة وآمنة.

كما تحتوي على مناطق لعب مفتوحة وسط الثلوج، صممت بعناية لتوفر بيئة ترفيهية تفاعلية تناسب جميع أفراد العائلة، وتشمل أكواخا ثلجية بتصاميم مستوحاة من البيئات القطبية، تمنح الزوار شعورا واقعيا بالعيش وسط الجليد، في تجربة بصرية وبيئية متكاملة.

وتتكامل التجربة الثلجية بما تضمه هذه الوجهات من مرافق خدمية متكاملة، تشمل مناطق جلوس واستراحة، ومقاهي تقدم مشروبات دافئة، ومتاجر للهدايا التذكارية، إضافة إلى مساحات مخصصة للفعاليات، ما يجعلها خيارا مثاليا للترفيه على مدار العام.

وتجسد هذه الوجهات مفهوما جديدا للترفيه الداخلي في المملكة، بما توفره من بدائل مناخية وتجارب نوعية تسهم في تحسين جودة الحياة، وتدعم التوجه الوطني نحو تنويع الخيارات الترفيهية وتعزيز الجذب السياحي الداخلي، لا سيما خلال فترات الإجازات والمواسم الصيفية.

ويعكس تنامي هذا النوع من المشاريع في العاصمة الرياض التحول الديناميكي الذي يشهده قطاع الترفيه، من خلال استثمارات استراتيجية في مفاهيم مبتكرة ترتكز على تقديم محتوى ترفيهي متجدد يلبي احتياجات السكان والزوار، في بناء مجتمع حيوي ينعم بأسلوب حياة متوازن وتجارب ترفيهية رائدة.